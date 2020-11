Marcora vira verso il cdx, incognite sulla futura lista del sindaco

Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, il consigliere Enrico Marcora, iscritto alla lista Alleanza Civica per Milano (ex lista del sindaco Beppe Sala), sarebbe in procinto di lasciare la lista e collocarsi nel Gruppo Misto. Questo passaggio preluderebbe al successivo approdo nel fronte del centrodestra. Marcora, moderato e centrista, non avrebbe letto di buon occhio l’ipotesi, anticipata da Affaritaliani.it Milano qualche tempo fa, che la prossima lista del sindaco potrebbe essere composta da Paolo Limonta e altri esponenti più vicini alla sinistra che ci stanno lavorando in queste settimane.