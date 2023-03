"Mare Fuori", a Milano arrivano attori e sceneggiatori

Arrivano a Milano Nicolò Galasso (Pirucchio) e Giovanna Sannino (Carmela) assieme agli sceneggiatori della fortunata serie tv “Mare Fuori”, il successo televisivo di cui ormai si parla per le strade e sul web. Venerdì 10, alle 18-30, durante la nuova edizione di “Book Pride”, avverrà la presentazione della serie, coprodotta da Rai Fiction e Picomedia. Una fiction che racconta le vite, le speranze, le paure di un gruppo di minori detenuti nell'IPM di Napoli.

"Mare Fuori" a Milano: oltre agli attori, intervengono Cristina Farina e Maurizio Careddu,

Oltre agli attori, intervengono Cristina Farina e Maurizio Careddu, sceneggiatori, Daniela De Robert, garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Roberto Natale, direttore Rai per la Sostenibilità-ESG. L’incontro sarà moderato da Luigi Mastrodonato.

"Mare Fuori" a Milano: musica e carceri con il rapper Kento

Un altro incontro sul tema carceri è quello in programma con il rapper Francesco Kento, musicista e scrittore che da anni conduce laboratori di rap nelle carceri minorili, porterà dentro un istituto penitenziario per raccontare un mondo difficile, pieno di storture e di contraddizioni, ma in cui la musica può giocare un ruolo fondamentale: quello di liberare i ragazzi reclusi dalla rabbia del loro isolamento e dare una forma ai loro sogni.