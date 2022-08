Maresciallo fuori servizio salva nonna e nipote da incendio

Un maresciallo dei carabinieri, libera dal servizio, ha salvato un'anziana signora e la sua nipotina di 4 anni da un incendio. E' successo a Tavernole sul Mella, in provincia di Brescia.

La militare, vedendo le fiamme che lambivano il portone d'ingresso di una abitazione vicino alla caserma locale dei carabinieri, è corsa fuori dal proprio alloggio di servizio. Dopo aver chiamato i soccorsi è entrata, assieme al comandante della stazione, nel cortile della casa scavalcando il muro posteriore con una scala.

L'altro militare ha trovato riparo con la donna, impossibilitata a scavalcare la recinzione

La militare, entrata assieme al collega nell'abitazione calandosi dal tetto di una rimessa per gli attrezzi, ha portato in salvo la minore. L'altro militare ha trovato riparo con la donna, impossibilitata per l'età avanzata a scavalcare la recinzione, in un angolo del cortile non interessato dal fumo in attesa dei soccorsi. Nonna e nipote stanno bene, mentre il maresciallo, a causa delle esalazioni di fumo, è stata soccorsa dal personale sanitario.