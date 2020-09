Maretta tra i giornalisti di Milano: la minoranza contro il presidente

Fa rumore la notizia della possibilità che il presidente dell'ordine dei giornalisti della Lombardia Alessandro Galimberti sia nella rosa dei candidati a sindaco di Milano per la coalizione di centrodestra. Contro questa ipotesi, raccontata oggi sul quotidiano Il Giorno da Massimiliano Mingoia, si schierano i consiglieri di minoranza Lucia Bocchi, Francesco Caroprese, Fabio Cavalera, Roberto Di Sanzo, Rossella Verga. Questo il loro comunicato:

Oggi il quotidiano Il Giorno ha pubblicato un articolo a firma di Massimiliano Mingoia in cui si riferisce che il presidente dell’Ordine dei giornalisti Alessandro Galimberti è nella rosa dei candidati a sindaco di Milano per la coalizione di centrodestra. Nel pezzo si dice più precisamente che la Lega gli “ha chiesto la disponibilità” e che Galimberti “è pronto a scendere in campo”. È evidente che l’Ordine dei giornalisti non può trasformarsi in un trampolino di lancio per nessuno dei suoi componenti. Sono mesi che negli ambienti politici cittadini rimbalza la voce dell’intenzione del presidente Galimberti di candidarsi a sindaco, ma di fronte a tali “voci” nessuno di noi consiglieri ha mai sollevato questioni in maniera formale. Oggi però è successo qualcosa di più che impone una presa di posizione. Il Giorno svela una trattativa politica in corso che coinvolge il nostro presidente dell’Ordine e lo dichiara“ pronto a scendere in campo”. A questo punto è necessario a nostro avviso che il presidente Galimberti faccia chiarezza affinché l’istituzione da lui guidata non venga trascinata nel teatro della politica, per lo più nell’imminenza delle scadenze elettorali, con grave danno anche di immagine. Se si tratta solo di voci devono essere subito smentite pubblicamente dal presidente, se invece la ricostruzione corrisponde al vero l’unica strada possibile è quella delle dimissioni. Non è accettabile che l’Ordine dei giornalisti, che lavora al servizio di tutti i colleghi, possa essere rappresentato nelle varie sedi da un presidente che sta giocando una personale partita elettorale per uno schieramento politico. E ’una questione di rispetto dei colleghi che ci hanno espresso, della deontologia professionale, del consiglio e della stessa istituzione che rappresentiamo. Chiediamo pertanto al presidente di fare chiarezza e di non coinvolgere un minuto di più l’Odg in questa ambiguità che non ci appartiene. E ’uno scenario che non ci fa onore e ci danneggia pesantemente rischiando di mettere in ombra il lavoro svolto da tutti noi con impegno, costanza, serietà e trasparenza.