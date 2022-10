Marge Simpson si taglia i capelli davanti al consolato dell'Iran a Milano

Il murale di Marge Simpson che si taglia i capelli davanti al consolato dell'Iran a Milano

Marge Simpson che si taglia la caratteristica folta chioma blu proprio davanti al consolato dell'Iran a Milano. E' il murale dell'artista aleXsandro Palombo dal titolo 'The cut' (il taglio), apparso nella mattinata di mercoledì 5 ottobre in via Monte Rosa. Il celebre personaggio dei Simpson riproduce il gesto divenuto simbolo della protesta contro il regime di Teheran per la morte di Mahsa Amini e per i successivi arresti.

Come riferisce Repubblica non è casuale la scelta di Marge Simpso: dal 2012 il governo iraniano ha vietato la commercializzazione e diffusione dei Simpson perché secondo il regime "corrodono la morale della gioventù iraniana"