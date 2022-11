Mariastella Gelmini su Moratti: "Candidatura supera schieramenti"

“Letizia Moratti è espressione della società civile ed è da sempre un civil servant, non un politico di professione, e come tale ha ricoperto con spirito di servizio importanti ruoli in cui si è distinta per competenza e autorevolezza. La sua candidatura alla Presidenza di Regione Lombardia non è espressione di una fazione politica ma rappresenta una genuina innovazione che supera gli schieramenti tradizionali della politica”.

Gelmini: “Non stupisce dunque l’incomprensione che arriva da partiti ancorati a vecchi modelli”

La Lombardia è da sempre sinonimo di innovazione e modernità: i partiti fanno fatica a comprenderlo. I cittadini invece non avranno difficoltà a capire che la strada tracciata da Letizia Moratti può rappresentare una svolta decisiva per il futuro della Lombardia ed è per questo che Azione e Italia Viva la sosterranno con convinzione”. Così Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione.