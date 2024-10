Marina Berlusconi Cavaliere del Lavoro: "Dedico la nomina a mio padre"

Alla cerimonia di investitura dei nuovi Cavalieri del Lavoro al Quirinale, Marina Berlusconi ha ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, uno dei riconoscimenti più importanti nel panorama del lavoro e dell’imprenditoria italiana. "La nomina a Cavaliere del lavoro è un onore grandissimo, per il quale desidero davvero esprimere tutta la mia gratitudine al presidente Mattarella e al consiglio dell'Ordine al Merito del Lavoro," ha dichiarato la presidente di Fininvest.

La dedica al padre Silvio Berlusconi

Marina Berlusconi ha dedicato il titolo al padre Silvio Berlusconi, che nel 1977 ricevette lo stesso riconoscimento. "Dedico questo riconoscimento a mio padre, che nel 1977 ricevette lo stesso titolo. Silvio Berlusconi resterà per sempre 'il Cavaliere'. Sono passati più di quarant'anni, ma ricordo come fosse ieri quella giornata a Roma in cui mia madre, io e mio fratello Pier Silvio lo accompagnammo alla cerimonia per questa onorificenza: ero una bambina, e quel momento resterà per sempre nel mio cuore," ha raccontato Marina.

Un Cavalierato condiviso con il team Fininvest e Mondadori

Marina Berlusconi ha voluto estendere il suo riconoscimento a tutte le persone che lavorano con passione nelle aziende della sua famiglia. "Questo titolo non è soltanto mio, appartiene anche a tutte le persone che lavorano nel Gruppo Mondadori e più in generale in Mediaset e in tutto il Gruppo Fininvest. Questo cavalierato è anche per loro e con loro desidero condividerlo, perché è un riconoscimento al loro impegno, alla loro energia, alla loro passione," ha affermato Marina, sottolineando il valore di squadra che caratterizza le aziende di famiglia.

Sostegno al governo e i dati economici incoraggianti

"Mattarella ha detto che l'Italia sta andando bene. Ed è vero. I dati dell'economia sono tutti dati confortanti, migliori rispetto a quelli di molti altri Paesi europei, in particolare di Paesi importanti come Francia e Germania. Credo che questo governo stia facendo davvero un buon lavoro e speriamo che si possa andare avanti così". Così Marina Berlusconi a margine della cerimonia.