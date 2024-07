Mario Mantovani (FDI): Ecr, unico gruppo possibile per conservatori e moderati

“Il risultato delle elezioni francesi ci racconta che una destra oltranzista, e troppo timida rispetto alle determinazioni dell’asse atlantico sulla guerra russo-ucraina, non vince. Solo la destra conservatrice e moderata, atlantista e liberale dei Conservatori e Riformisti europei, guidata in Europa da Giorgia Meloni, può guidare il cambiamento dell'Europa che i cittadini europei ci hanno chiesto. I Conservatori europei sono l’unica scelta possibile per quelle forze politiche responsabili e moderate, liberali, popolari e democratiche che gravitano a destra del PPE e che non si riconoscono nelle posizioni di una destra estrema”. Lo dichiara l’europarlamentare, Mario Mantovani.

Mantovani (FDI): il voto francese conferma che la strada indicata da Meloni è quella giusta

“Il voto francese conferma che la strada indicata da Giorgia Meloni è quella giusta ed è l’unica scelta praticabile per un’Europa nuova e diversa, argine alle sinistre e vicina al popolo ed ai valori conservatori della destra liberale”.