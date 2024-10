Mario Monti si dà al teatro: il debutto a "La Storia a Processo, Helmut Kohl: statista o affarista?"

​​​

Il teatro Filodrammatici di Milano si prepara a ospitare il grande ritorno del format teatrale “La Storia a Processo!” curato da Elisa Greco. L’appuntamento di lunedì 14 ottobre avrà come protagonista Helmut Kohl, interpretato dall’ex presidente del Senato, Pier Ferdinando Casini. All'evento prenderà parte anche Mario Monti che, grazie al suo profondo impegno politico ed economico, arricchirà ulteriormente il dibattito.

Helmut Kohl: statista o affarista?

Il dibattito si concentrerà sulla figura di Helmut Kohl, uno dei protagonisti della politica europea nel ventesimo secolo, noto per eventi storici come la caduta del Muro di Berlino e il Trattato di Maastricht. Elisa Greco sottolinea l’ambivalenza della sua eredità: “Kohl ha guidato la Storia, ma è anche al centro di vicende poco chiare”. La riflessione non si limiterà al passato, ma toccherà anche temi attuali, come le recenti elezioni in Germania, rendendo il confronto tra Accusa e Difesa particolarmente avvincente.

Il cast stellare del Processo

In questo processo teatrale, l’accusa sarà sostenuta da Tiziana Siciliano, Procuratore aggiunto presso la procura di Milano, mentre la difesa sarà rappresentata da Alessandro De Nicola, avvocato e presidente di “The Adam Smith Society”. A supporto delle rispettive tesi, saranno presenti i testimoni: la giornalista del Financial Times, Silvia Sciorilli Borrelli, per l’Accusa, e il giornalista Massimo Nava per la Difesa. Il tutto si svolgerà sotto l’illuminata guida di Fabio Roia, Presidente del Tribunale di Milano, che presiederà il dibattimento.

Un format che sfida le convenzioni

Giunto alla sua 19esima edizione e insignito del Premio Gibaldone 2024, “La Storia a Processo!” si distingue per il suo approccio innovativo, trasformando il teatro in un’aula di tribunale. Qui, personaggi storici vengono messi alla prova, invitando il pubblico a esprimere un verdetto finale. Questo formato, che combina ironia e profondità, ha sempre attratto un pubblico curioso e attento, rendendo ogni appuntamento un’esperienza unica.