Mario Vanni nuovo consultant di Spencer Stuart

L'ex capo di gabinetto del sindaco del Comune di Milano Mario Vanni entra in Spencer Stuart: si occuperà di sviluppare tematiche sull’ottimizzazione dei sistemi di governance con uno specifico focus su società a partecipazione pubblica e multiutility.

La carriera di Vanni, il più giovane Capo di Gabinetto della storia di Palazzo Marino

Classe 1983, Mario Vanni ha sviluppato la sua carriera attorno al servizio pubblico in più declinazioni, rivestendo ruoli di leadership all’interno di Authority nazionali, enti di governo locale e fondazioni bancarie. In particolare, negli ultimi 7 anni è stato Capo di Gabinetto del Comune di Milano, dove ha diretto un team di oltre 200 persone dedicato, tra le altre cose, alle funzioni di governance di tutto il sistema di società ed enti partecipati dall’Ente, con particolare riferimento alle procedure di nomina dei relativi vertici e board, alle relazioni istituzionali e internazionali, alle funzioni di audit, alla comunicazione e ufficio stampa. Nominato nel ruolo nel luglio 2016, all’età di 33 anni, è stato il più giovane Capo di Gabinetto della storia di Palazzo Marino.

In precedenza, è stato funzionario dell’ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dove nel 2015 è diventato di Responsabile dell’Unità Integrazione Servizi Idrici. Ha lavorato come ricercatore presso l’associazione Italiadecide, dove ha svolto attività di ricerca per gli sviluppi strategici del settore energetico italiano, acquisendo una forte expertise in ambito energia e ambiente. Relatore a convegni e seminari in materia di servizi pubblici, diritto pubblico dell'economia e finanza pubblica,

Mario Vanni è anche autore di pubblicazioni scientifiche, la maggior parte relative al diritto e all’economia pubblica. Da sempre impegnato nel volontariato, tra le attività fin qui svolte, dal 2019 Vanni è commissario della Fondazione Cariplo, la più importante fondazione filantropica italiana con un patrimonio di circa 8 miliardi di euro, dove segue le Commissioni Nomine, Patrimonio e Servizi alla Persona, e dal 2018 è consigliere di amministrazione della Fondazione di Comunità di Milano, ente filantropico impegnato nella gestione e promozione di progetti e strategie sostenibili per il territorio.

Spencer Stuart è tra le aziende leader a livello mondiale nei leadership advisory services: Vanni ha iniziato il suo percorso come nuovo Consultant della Practice Board and CEO a partire dal 2 ottobre.