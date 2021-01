Maroni al Besta per accertamenti. E' cosciente: si indaga su cause del malore

Non una semplice caduta. Tuttavia Roberto Maroni è cosciente e non in fin di vita, come avrebbero riferito alcune voci che stanno girando. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, l’ex governatore di Regione Lombardia è da stamattina al Besta per accertamenti sull'origine, che potrebbe non essere casuale, del malore che lo ha colpito nella sua casa di Lozza (Va) dove ieri e' caduto picchiando la testa.

Dopo gli accertamenti a Varese, Maroni ha scelto Milano per completare il suo percorso clinico diagnostico. Per quando riguarda la politica c’è chi si interroga se avrà ancora la volontà di continuare a correre per le comunali di Varese del 2021.

