Maroni boccia la candidata di Varese. Qualcuno gli ha chiesto di candidarsi?

Maroni boccia la candidata di Varese. Ma qualcuno gli ha chiesto di candidarsi?



di Fabio Massa



Roberto Maroni oggi torna sul luogo del delitto: Varese. E il punto è sempre quello: lui dice di essere disponibile a candidarsi. Ma Matteo Salvini gliel'ha chiesto? E' Marco Cremonesi del Corriere della Sera a raccogliere le dichiarazioni di Roberto Maroni, l'ex governatore di Regione Lombardia che cinque giorni fa al giornale online Malpensa24 dichiarava "Io avevo dato la mia disponibilità, ma me l’ha chiesto Salvini di candidarmi. L’ho incontrato, dopo parecchio tempo, a Roma a inizio luglio. E mi dice: “Chi candidiamo a Varese? Non abbiamo nessuno. Tu lo faresti?”. Mi disse questo prima ancora di chiedermi: “Come stai?”". (QUI). Ieri però in una intervista video (con espressioni facciali eloquenti), Matteo Salvini smentiva secco di aver mai chiesto a Maroni di candidarsi: un diniego con il capo e poi la frase "Decidono i varesini. Abbiamo tanti nomi validi e siamo un partito autonomista". Per la serie: non gli ho chiesto niente. E la sezione di Varese aveva già fatto una fuga in avanti, seppur informale, a fine luglio: in una riunione con Matteo Bianchi i gradimenti erano stati più per Barbara Bison che per Roberto Maroni. Che dopo 24 ore di disorientamento, appunto, torna a parlare con il Corriere. Cremonesi va al punto: "Scusi, Matteo Salvini non le ha chiesto la disponibilità?". Risposta: "Ho dato la mia disponibilità se non si troverà qualcuno di giovane e capace. E qualcuno si può trovare". Dunque Salvini ha chiesto qualcosa a Maroni? Non risulta chiaro, giacché Maroni risponde che ha dato la sua disponibilità, non che Salvini gliel'ha chiesta. E' chiarissimo invece che a Maroni non piace Barbara Bison. Una candidata che, per bocca di Matteo Bianchi, è "indicata dalla sezione" (QUI). Giancarlo Giorgetti, che ha vissuto con irritazione la fuga in avanti di Roberto Maroni, sta cercando di dirimere la questione. In tutto questo il candidato del centrosinistra Galimberti si frega le mani e aumenta ulteriormente le sue possibilità di vittoria.



