Marta Fascina ha un nuovo compagno: la coppia va a vivere a Milano

Marta Fascina ha trovato un nuovo compagno, con il quale starebbe andando a vivere in un nuovo appartamento a Milano. L'indiscrezione sulla deputata di Forza Italia giunge da Dagospia. Secondo il quale a prendere l'abitazione per la nuova coppia sarebbe stata nientemeno che la famiglia Berlusconi. Gli eredi del Cav sarebbero infatti ben contenti di vedere Marta Fascina, che fu come noto l'ultima fiamma di Silvio Berlusconi, liberare le stanze di Villa San Martino. Il nuovo compagno di Marta Fascina non sarebbe nè un politico nè un personaggio pubblico.