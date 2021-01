Martina nominato vicedirettore generale della Fao

"Buon lavoro a Maurizio Martina, special advisor e vicedirettore generale aggiunto Fao. Il tuo contributo in tutto il percorso di Expo 2015 è stato fondamentale. Sono certo che offrirai un punto di vista propositivo e concreto nella lotta a fame e ineguaglianza nel mondo". Così in un tweet il sindaco di Milano Beppe Sala.

"Un grande in bocca al lupo e auguri di buon lavoro a Maurizio Martina, per il suo nuovo incarico in un organismo internazionale di grande livello come la Fao. E un grazie di cuore per quello che, in tanti anni, ha dato al Partito Democratico". Così in una nota la segretaria metropolitana del Pd, Silvia Roggiani, a nome di tutta la Federazione, si congratula con Maurizio Martina che lascia la Camera dei Deputati per andare a ricoprire il ruolo di vicedirettore generale della Fao. "Maurizio è un amico ed è stato compagno di tante battaglie, anche per la città di Milano - prosegue Roggiani - Sono certa che saprà fare la differenza e sarà all'altezza delle sfide che lo attendono alle Nazioni Unite".