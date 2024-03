Marzo: la Filt Cgil rilancia l’indagine sulla parità di genere

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - “In occasione della Festa della Donna – spiega Angelo Piccirillo segretario regionale del sindacato - le sedi Filt-Cgil Milano presso gli impianti di lavoro saranno dedicate all’iniziativa “DILLO ALLA FILT”, l’indagine, condotta attraverso un sondaggio anonimo, nella quale la FILT-CGIL Milano Lombardia fa il punto sulla condizione della parità di genere nell’ambito specifico dell’attività nei trasporti.

In particolare, presso la sede dell’aeroporto di Linate e le sedi delle stazioni di Milano Centrale, Cadorna e Garibaldi, sarà disponibile, oltre ad un omaggio per le lavoratrici in occasione dell’8 marzo, materiale informativo sul sondaggio e la possibilità, per chi lo volesse, di aderire alla ricerca dai portali presenti nelle sedi. Il sondaggio DILLO ALLA FILT, che ha già ricevuto più di mille contatti, è disponibile ancora per pochi giorni ed è raggiungibile anche attraverso i nostri social Facebook e Instagram”, conclude Piccirillo.