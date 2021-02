Mascaretti: "Milano abbandona i tassisti", ma per Barberis "non sa contare"

"Per quanto riguarda ciò che dipende direttamente dal Sindaco e dalla Giunta, la categoria è stata abbandonata a se stessa”: così Andrea Mascaretti Capogruppo FDI intervenendo - secondo quanto riportato da Mianews - alla manifestazione di protesta dei tassisti davanti a Palazzo Marino “fare peggio di quanto è stato fatto è quasi impossibile. Partiamo dalla questione più semplice ma importante: i servizi igienici. Con i locali chiusi completamente oppure aperti solo per l'asporto, durante le differenti fase di chiusura, i bagni dei bar e dei ristoranti sono stati inaccessibili per i tassisti (uomini e soprattutto donne) e per gli operatori che lavorano per strada come quelli di AMSA o A2A. Soluzioni possibili? Tante: dai bagni chimici all'apertura dei bagni dei Municipi Comunali o delle fermate della Metropolitana. E’ il minimo per una Città civile. Cosa è stato fatto dalla Giunta Sala in un anno? Nulla. Il Fondo di Mutuo Soccorso ha messo a disposizione 700mila euro da spendere, entro il 30 novembre, in taxi per le categorie di cittadini più fragili. Quanti è riuscita ad utilizzarne la Giunta entro la data stabilita? Poco più di 100 mila. Praticamente un fallimento. Potremmo continuare a lungo con le cose che non hanno funzionato, ma sarebbe inutile, le conoscono tutti” conclude Andrea Mascaretti “lunedì arriverà in Consiglio Comunale la mia proposta per aiutare la categoria. Auspico che la maggioranza la approvi per aiutare finalmente i tassisti”.

"Andrea Mascaretti non sa contare, con il Fondo per l'emergenza Covid-19 messi a disposizione per i buoni taxi sono stati usati e spesi 386 mila euro, e non 100 mila. Sono serviti a coprire la spesa di circa 32mila buoni taxi utilizzati dai cittadini aventi diritto in circa sei mesi, siamo già al lavoro per investire altre risorse provenienti dalla Stato e per prevedere modalità ancora più semplici di erogazione a vantaggio degli utenti più fragili ed esposti alla pandemia e dei taxi": così il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Filippo Barberis, replica al capogruppo di Fdi Andrea Mascaretti sulle misure dell'amministrazione a sostegno del comparto taxi.