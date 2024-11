Mascolo (MM spa) a Direzione Nord: Smart city a Milano e digitalizzazione

MM sta contribuendo al concetto di Smart City a Milano attraverso la digitalizzazione dei suoi servizi e l'uso di tecnologie avanzate come l'Internet of Things (IoT) e la sensoristica. Lo ha spiegato l'amministratore delegato Francesco Mascolo, tra i relatori protagonisti della 24esima edizione di Italia Direzione Nord, il 25 novembre alla Triennale di Milano. Un esempio concreto è il servizio idrico, dove MM ha implementato un sistema intelligente di monitoraggio delle pressioni e delle portate nell'acquedotto, riducendo le perdite della rete al 11,7%, un benchmark nazionale. Questo sistema ha anche ottimizzato l'uso delle centrali di pompaggio, riducendo i consumi energetici del 15% in tre anni, con un contributo alla decarbonizzazione della città.

Inoltre, MM è impegnata in progetti di adattamento e mitigazione climatica. Un esempio significativo, come emerso nel corso del panel "C40: il futuro delle città passa dall'ambiente" al quale ha preso parte Mascolo, è la vasca di laminazione del Seveso, che ha evitato esondazioni in città, proteggendo le aree settentrionali da allagamenti. Altri progetti includono interventi sul fiume Lambro, con la riprofilatura e la laminazione guidata delle acque per ridurre gli impatti delle piogge estreme. Questi progetti mirano anche al recupero delle acque piovane per riutilizzarle, ad esempio, per l'irrigazione o per usi tecnici, contribuendo a rendere Milano più resiliente al cambiamento climatico.