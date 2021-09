Massa a LeFonti Tv: "Elezioni a Milano? Non gliene frega niente a nessuno"

"Le elezioni a Milano? La mia impressione abbastanza radicata è che non gliene freghi niente a nessuno. C'è un livello minimo di attenzione e questo è un fatto problematico. Prevedo una affluenza sotto al 50%". Così Fabio Massa di Affaritaliani.it Milano, ospite di Manuela Donghi ad Instant Focus, talk di LeFonti Tv. Diversi i motivi che portano a questa analisi: da una campagna elettorale anomale condensata in appena un mese alla carenza di soldi per la politica, sino al fatto che, diversamente dal passato, per presentare le liste bastavano 300 firme e non 1.500. Risultato? Tredici candidati sindaco, di cui due apertamente No Vax e cinque di estrema sinistra: "Si sono moltiplicate le liste e questo genera confusione". Il Covid, naturalmente, ha fatto la sua parte: "Veniamo da due anni in cui la politica ha detto tutto e il contrario di tutto, e questo porta a disaffezione. Inoltre, non si percepisce la competizione e la gente non intercetta più una possibile alternativa. L'astensionismo sarà alto".