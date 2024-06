Massari si aggiudica l'ex casinò di Gardone Riviera: diverrà polo gastronomico

Una porzione di Palazzo Wimmer, l'ex casinò di Gardone Riviera, sulle rive del Garda, passa di mano e diviene proprietà della famiglia di Iginio Massari. L'obiettivo del celebre maestro di pasticceria e della sua famiglia è di trasformare l'edificio in un polo dell'alta ristorazione e location per eventi di alto livello. Massari, come riferisce Repubblica, ha spiegato: “Personalmente sarà un po’ come tornare alle origini, visto che mia madre gestiva proprio un’attività di ristorazione ed è lì che nacque il mio amore per i dolci. Con i miei figli Nicola e Debora, mossi dai valori che già promuoviamo nell’ambito della pasticceria, faremo dell’ex Casinò un luogo capace di esaltare il bello e il buono”. Apertura prevista per il primo semestre del 2025, non prima di significativi lavori di ristrutturazione ed ammodernamento.