Master Mba SDA Bocconi nella Top 3 mondiale

Un risultato senza precedenti per SDA Bocconi: il Full-Time MBA scala il Financial Times Global MBA 2024 Ranking ed entra nella Top 3 mondiale. Il flagship program della Scuola avanza di numerose posizioni, raggiungendo il 3° posto a livello globale – a pari merito con la Columbia Business School – e il 2° in Europa.

“La parola chiave di SDA Bocconi è crescita, delle persone, delle organizzazioni e della società”, dice Stefano Caselli, Dean di SDA Bocconi. “L’MBA è il programma di punta della scuola, pensato per affrontare un contesto sempre più sfidante facendo evolvere le competenze e gli obiettivi personali degli studenti. I nostri docenti aiutano i partecipanti a leggere e governare le transizioni che sta vivendo la nostra società. Oggi per avere impatto nelle organizzazioni dobbiamo comprendere cosa genera effettivamente valore economico e sociale, studiando i legami complessi che vanno dalla sostenibilità alla demografia, alla dimensione digitale e a quella politica”

Incremento della retribuzione a tre anni dal diploma

“Il nostro programma è riconosciuto come un game changer nella carriera dei suoi diplomati”, commenta Stefano Pogutz, direttore dell’MBA oltre che docente di sostenibilità. “Il 90% ha cambiato almeno uno tra paese, settore o funzione”. A dimostrarlo i numeri che raccontano di un incremento della retribuzione a tre anni dal diploma, rispetto al salario pre-MBA, pari a + 125%. “Ma a crescere è prima di tutto l’impatto sociale di chi frequenta il nostro programma pensato per offrire una visione complessiva delle organizzazioni aziendali, con forte attenzione a digitale, sostenibilità e al contesto macroeconomico”.

Esperienze didattiche sempre in linea con i cambiamenti del mercato

Questo traguardo testimonia il lungo percorso intrapreso da SDA Bocconi verso livelli sempre più alti di rilevanza scientifica, innovazione didattica e impatto della ricerca accademica. Il riconoscimento del Financial Times, inoltre, è frutto della visione e della guida dell’Associate Dean for Master Division Enzo Baglieri, che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo e al successo della divisione e, di conseguenza, dell’MBA.

Per la Faculty e lo Staff della Scuola, il ranking rappresenta il coronamento del proprio impegno per offrire esperienze didattiche sempre in linea con i cambiamenti del mercato e con le esigenze dei partecipanti. Per chi decide di frequentare il Full-Time MBA di SDA Bocconi, ciò significa avere l’opportunità di entrare a far parte di una community costantemente proiettata verso l’internazionalizzazione e inserita nel network delle migliori business school del mondo.