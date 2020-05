Materiale pericoloso al Tribunale di Milano, verifiche in corso

Sono in corso da stamattina controlli dei tecnici Arpa (l'agenzia regionale per la protezione ambientale) al quinto, sesto e settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, dopo l'incendio che si e' verificato il 28 marzo nell'area dell'ufficio gip. Le fiamme avevano devastato buona parte del settimo piano, l'archivio, ed avevano danneggiato anche il livello sottostante. I tecnici stanno eseguendo rilievi su alcuni controsoffitti dopo che e' stata riscontrata la presenza "di componenti di sospetta natura" con "possibile rischio cancerogeno". I vertici degli uffici giudiziari gia' da giorni hanno dato disposizioni di indossare mascherine ffpp3 al settimo piano e ffpp2 al quinto e al sesto proprio proprio per la presenza di sostanze a "possibile rischio cancerogeno". I tecnici, dopo le analisi, dovranno predisporre nel caso la messa in sicurezza dei materiali pericolosi.