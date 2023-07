Maternità surrogata: rispunta il murales Meloni-Schlein incinte

Maternità surrogata: Meloni - Schlein di nuovo incinte

Il premier Giorgia Meloni e la leader dell’opposizione Elly Schlein sono state immortalate di nuovo dall’artista aleXsandro Palombo che le ha ritratte spalla a spalla e incinte, nell'opera pop apparsa nella centralissima Piazza San Babila a Milano.

Le due leader si sfidano senza veli, sul grembo della Schlein appare la scritta “My uterus my choice” e su quello della Meloni “Not for rent”, la fiamma tricolore e una bandiera arcobaleno tatuati sulle loro braccia.

“Power is female” è un’opera simbolica realizzata in un momento storico in cui l’Italia si distingue sulla scena internazionale per la competizione tra due donne ai vertici del potere istituzionale mentre in parlamento si discute sulla maternità surrogata e la proposta di legge di FdI per renderla un reato universale perseguibile anche all’estero. Il divieto di maternità surrogata è solo a livello nazionale, mentre in altri Paesi soprattutto extraeuropei come Stati Uniti ed India queste pratiche sono legali.

“Giorgia Meloni ed Elly Schlein hanno in comune un'occasione storica quella di ritrovarsi al vertice insieme e dibattere direttamente senza preoccuparsi delle interferenze maschili su questioni che riguardano la sfera femminile, questa occasione potrà rafforzare il cammino verso l'uguaglianza di genere, l’emancipazione e l’autodeterminazione” ha dichiarato aleXsandro Palombo.