Mattarella-bis, ecco le conseguenze sulle prossime regionali

Che cosa cambia per la Lombardia con un Mattarella bis

Che cosa cambia per la Lombardia con un Mattarella bis? Poco. Ma qualcosa sì. Prima di tutto, Attilio Fontana rimane in sella fino alla fine. Che cosa sarebbe successo se la crisi avesse innescato le urne anticipate? Forse di fronte alla promessa di un posto da senatore - cosa che comunque potrebbe avvenire anche l'anno prossimo - il governatore avrebbe potuto lasciare libera la sedia più alta. Forse sì. Forse avrebbe detto no: a lui piace finire i lavori.

Che cosa cambia con un Mattarella bis? Da parte sua Letizia Moratti farà valere il fatto di essere stata indicata nella triade da Matteo Salvini, seppur con scarsa fortuna. Del resto, si era capito che nessuno avrebbe potuto prendere il posto del presidente uscente e rientrante. Ma indubbiamente la vicepresidente potrà far valere la logica cartesiana: se ero buona per il posto più prestigioso di tutti, come potrei non essere arruolabile per il posto da governatrice?

Le elezioni regionali 2023

Che cosa cambia con un Mattarella bis? Di fatto molto a livello elettorale: le prossime elezioni regionali cadranno con le elezioni politiche. Questo le renderà più frequentate e "politiche", appunto. Ci sarà più voto di opinione, e i lombardi non sceglieranno solo in base a un giudizio sulla Regione, ma anche e forse soprattutto in base alla forza dei partiti in quel momento. Questo vuol dire che nel prossimo anno può succedere di tutto.

Che cosa cambia con un Mattarella bis? Di fatto la leadership di Matteo Salvini, per adesso, ne esce malconcia. Ma non c'è alternativa a Salvini, e questo lo sanno tutti. Specialmente in Lombardia, specialmente a Milano. Di scossoni, dopo la sconfitta alle amministrative, non ce ne sono stati. Niente di niente. Tutto è stato assorbito perché la Lega, in Lombardia, oggi è Matteo Salvini.

Che cosa cambia con un Mattarella bis? Che aumenteranno le tensioni tra Lega e Fratelli d'Italia, che escono scornati dalla prosecuzione della legislatura e che proprio in Regione potrebbero iniziare a puntare i piedi all'ultimo giro di boa, il più importante. Probabile che ci siano turbolenze in consiglio regionale.

Sarà un anno divertente.

