Mattinata da incubo in autostrada: code sino a 13 chilometri in A4 per un cantiere

Nella mattina di venerdì 25 ottobre sulla A4 Milano-Brescia la circolazione è completamente paralizzata: come riferisce il sito di Autostrade per l'Italia, nel tratto compreso tra Dalmine e Agrate Brianza per chi viaggia verso Milano si sono formate code di 13 chilometri, in corrispondenza di un cantiere di lavori urgenti di ripristino del piano viabile. Il restringimento della carreggiata combinato all'orario di punta ha completamente bloccato la A4. Sempre Autostrade per l'Italia riferisce che il traffico prosegue defluendo su tre corsie e che i tempi di attraversamento del tratto interessato sono di circa 45 minuti.

La società consiglia inoltre a chi è diretto verso Milano di prendere la A35 Bre-Be-Mi dopo il casello di Brescia ovest, percorrerla tutta fino all'interconnessione con la A58 Tangenziale est esterna di Milano, da cui è possibile seguire le indicazioni per Milano/Torino, con rientro in A4 all'altezza di Agrate. Tutte le persone ed i mezzi interessati si trovano sul luogo dell' evento.