Maturità: gli studenti milanesi soddisfatti e non sorpresi delle tracce

Gli studenti del liceo scientifico Volta di Milano si sono dichiarati soddisfatti e non particolarmente sorpresi delle tracce proposte per la prima prova dell'esame di maturità. Molti di loro si aspettavano e si erano preparati su argomenti come la guerra fredda e il nucleare. Di conseguenza, hanno affrontato l'esame con emozione ma anche con serenità, contenti di aver superato il primo ostacolo.

Frassinetti: "Tracce coinvolgenti e attuali"

"Trovo davvero azzeccate e stimolanti le sette tracce dei temi oggetto della prima prova dell'esame di Maturità. Da pilastri della nostra letteratura come Ungaretti e Pirandello a temi argomentativi come la guerra fredda in Europa, la tutela in Costituzione della bellezza del nostro patrimonio storico artistico, per passare all'attualità con l'Elogio dell' imperfezione di Rita Levi Montalcini e il mutamento comunicativo che vede superato il vecchio diario a favore di selfie e post. I nostri maturandi hanno avuto la possibilità di trattare argomenti coinvolgenti e attuali, oltre che di cimentarsi nell'analisi del testo di due grandi della nostra letteratura". Così Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione ed al Merito.

Fontana: "Maturità traguardo fondamentale e meraviglioso"

"Cari studenti, in questo momento così importante delle vostre vite vi invio tutto il mio sostegno e incoraggiamento. Siete arrivati a un traguardo fondamentale e meraviglioso, frutto di impegno, sacrificio e determinazione". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in occasione dell'avvio degli esami di Maturità in Lombardia. "Siete giovani, pieni di potenziale e risorse - prosegue- capaci di superare qualsiasi ostacolo che la vita vi pone davanti. Affrontate questi esami con serenità, fiducia nelle vostre capacità e nella consapevolezza che avete tutte le carte in regola per superarli brillantemente".