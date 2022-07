Maurizio Lupi: "Fontana miglior candidato". "Moratti farà parte della squadra"

"Ho sentito questa mattina il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per dirgli che Noi con l'Italia crede che il miglior candidato sia lui, come è giusto che sia, perchè ha governato in questi cinque anni".

Lupi: "Il nostro progetto è su Fontana"

Lo ha detto il leader di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi, parlando della candidatura del centrodestra per la presidenza della Regione Lombardia in vista delle elezioni del prossimo anno. "Il nostro progetto è su Fontana. Letizia Moratti è un assessore di centrodestra, vicepresidente della giunta, quindi l'unico progetto che ognuno di noi, compresa Letizia Moratti, deve avere è di rafforzare la proposta politica, di renderla piu' seria, competente, correggerla dove sono stati fatti errori - ha aggiunto -. Sono convinto che Letizia Moratti farà parte della squadra, ma se il presidente uscente si ricandida, come mi ha confermato essere sua intenzione, credo sia dovere di tutta la squadra di centrodestra quello di smetterla di indebolire con 'si', ma, forse' e lavorare perchè in questi 8 mesi si prepari la Lombardia 2030".

Lupi: "Non vedo dualismi"

"Non vedo dualismi. Ricordo che Moratti e' stata chiamata e ha dato disponibilità in un momento difficile per la nostra regione e dobbiamo esserle solo grati per la sua disponibilità e professionalità che ha portato. Per me non ci sono dualismi, il fatto che abbia dato disponibilita' è interessante - ha concluso - ma credo la strada che il centrodestra debba percorrere compatto è quello della candidatura di Attilio Fontana".