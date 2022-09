Mauro Icardi-Wanda Nara: a chi andranno ora i due appartamenti milanesi?

Mauro Icardi-Wanda Nara: a chi andranno i due appartamenti milanesi?

Separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara: a chi andranno adesso i due lussuosi appartamenti che la coppia ha a Milano. Il calciatore ex Inter e la soubrette sua procuratore hanno un patrimonio stimato in 60 milioni di euro. Con diverse proprietà in Italia. Come ricostruisce il Corriere basandosi sull'elenco stilato qualche tempo fa dal portale argentino Noticias, ci sono l'abitazione a pochi passi dallo stadio San Siro comprendente una piscina privata in terrazza, e l'appartamento nel quartiere Porta Nuova. A questi si aggiunge una casa sul lago di Como, oltre ad una dimora di campagna a Galliate, Novara, che da sola vale due milioni di euro. E c'è pure la residenza a Tigre, in Argentina, che originariamente Wanda Nara divise con l'ex marito Maxi Lopez.

Icardi-Nara: sette auto di lusso e la società che gestisce il marchio MI9

Nutrito anche il parco macchine, con una Lamborghini Huracan Spyder blu (valutata circa 230 mila euro), una Bentley Bentayga (150 mila euro), una Rolls Royce Ghost bianca e nera di quasi 300 mila euro, un Hummer H2, una Mercedes Benz Classe G, Range Rover, camion Cadillac Escalade che supera quota 100 mila.

E c'è poi la società «World Marketing Football», di cui Wanda Nara è proprietaria al 100 per cento e che gestisce il marchio MI9 e la Wan Collection.