Max Mariola, da Tiktok a Milano: il 24 gennaio apre il ristorante

Divenuto una celebrità su Tiktok con le sue ricette romane, Max Mariola sbarca a Milano, dove il 24 gennaio aprirà il suo nuovo ristoarnte. Il locale si trova in via San Marco, come riferisce il Gambero Rosso, poco distante dalla storica vecchia Latteria che ha chiuso pochi giorni fa. L'inaugurazione sarà naturalmente trasmessa in diretta sui social e prevede cibo gratis, eventi e vip. L'apertura vera e propria è fissata invece per venerdì 26 gennaio. Il menu? Naturalmente cucina romana aperta a rivisitazioni, oltre ad un ampio banco cocktail. Iscriviti alla newsletter