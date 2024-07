Max Pezzali, già sold out i concerti di dicembre a Milano: tre nuove date

Già sold out le tre date del 28, 29 e 30 dicembre di Max Pezzali al Forum di Milanofiori. Il triplo evento Questo Forum non è un albergo raddoppia ora i suoi appuntamenti. Con nuove date organizzate per il 3, 4 e 5 gennaio all'Unipol Forum di Milano. I biglietti sono in vendita sul sito di Vivo Concerti (QUI IL LINK) da oggi e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 13 luglio.

Pezzali, è intanto anche il tour estivo negli stadi è sold out

Momento d'oro per il cantante ex 883 che sta facendo un sold out dietro l'altro con il suo tour degli stadi Max Forever (Hits Only), tre date da tutto esaurito anche a Milano, dove erano presenti complessivamente 168mila fan.