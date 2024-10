Maxi incendio in un parcheggio a Milanofiori: distrutte 23 auto a noleggio Enjoy

Fiamme nel parcheggio Enilive di Milanofiori. L'incendio, divampato nel cuore della notte tra il 30 e il 31 ottobre, ha ridotto in cenere 23 auto del car sharing Enjoy e un furgone. Il rogo, divampato improvvisamente, ha richiesto l’intervento di quattro squadre di Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per oltre 4 ore per mettere in sicurezza l’area lungo strada 9.

Squadre di soccorso in azione per 4 ore

Oltre 20 vigili del fuoco, suddivisi in quattro squadre, hanno lavorato per oltre 4 ore per domare le fiamme e garantire la sicurezza del sito. L'operazione si è conclusa solo alle prime luci dell'alba. Presenti anche i carabinieri di Rozzano per garantire il supporto e gestire l'area circostante. Al momento, le cause dell’incendio restano da chiarire e sono in corso indagini per accertare l’origine delle fiamme.