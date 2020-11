Maxi party di halloween in casa, 20 giovani denunciati a Milano

Si e' conclusa con una denuncia a piede libero per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita' la festa di halloween che 20 giovani, tra organizzatori e partecipanti, avevano messo in piedi in un appartamento di Milano ignorando le vigenti norme anti Covid. Ad interrompere la kermesse sono stati all'alba i carabinieri del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Milano intervenuti in via Niccolini, dove erano stati segnalati schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da una abitazione privata. L'appartamento era completamente a soqquadro, con bottiglie di alcolici ovunque e tanti giovani, di eta' compresa tra i 18 e i 20 anni, ovviamente senza mascherine. L'abitazione, dislocata su due piani e comprensiva di piscina e di una sala cinema, risultava essere stata affittata per 2500 euro dai promotori della festa privata, che avevano organizzato ingressi a pagamento e la somministrazione di alcolici. Alcuni giovani avevano esagerato con le bevande al punto che i militari dell'Arma hanno ritenuto opportuno far accorrere il personale del 118 perche' verificasse 'in loco' l'evidente stato di alterazione etilica. Alla fine, dopo aver sgomberato l'abitazione e restituito le chiavi al proprietario, i carabinieri hanno proceduto con l'identificazione e la denuncia dei protagonisti della serata.