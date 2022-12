Maxi rissa nel Milanese, il processo. Sette condanne per i giovani coinvolti

Sono arrivate sette condanne, a pene comprese tra i 2 anni e 3 mesi e i 7 anni di reclusione, nei confronti di altrettanti giovani, processati con rito abbreviato davanti al gup di Milano Fiammetta Modica, che sono tra i 19 maggiorenni arrestati lo scorso giugno per la maxi rissa in un parco a Pessano con Bornago, nel Milanese, la sera del 29 settembre 2021.

La rissa si era conclusa con l'omicidio a coltellate del 22enne Dimitry Simone Stucchi

Rissa che si era conclusa con l'omicidio a coltellate del 22enne Dimitry Simone Stucchi, dopo lo scontro tra due gruppi, preannunciato da "un susseguirsi di messaggi scambiati", per un debito di droga. In particolare, il giudice, a seguito delle indagini condotte dai carabinieri e coordinate dal pm di Milano Antonio Cristillo, ha riconosciuto per quattro imputati anche l'accusa contestata di concorso nell'omicidio e ha condannato a 7 anni di carcere Enrico Everton Drago, che faceva parte del gruppo di Pessano con Bornago. Condanne a 6 anni e 8 mesi per Karim Boussif e a 4 anni e 8 mesi per Manule Pozo Morera e Dennis Vistaraj, tutti imputati anche per l'omicidio.

A 4 anni è stato condannato Davide Colombi

A 4 anni, invece, è stato condannato Davide Colombi, amico della vittima e presunto capo della banda di Vimercate, contrapposta all'altra, non accusato di omicidio così come altri due imputati (pene di 2 anni e 3 mesi e 2 anni e 6 mesi). Le accuse nell'inchiesta, a vario titolo, erano di concorso in omicidio, rissa aggravata, lesioni, detenzione di droga, tentata estorsione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Altri due imputati di omicidio sono a processo in Assise, mentre per 5 minorenni, tra cui il presunto accoltellatore, è in corso il procedimento davanti ai giudici minorili. Un altro imputato maggiorenne, invece, ha scelto di patteggiare e altri nove la messa alla prova.