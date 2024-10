Maxifrode informatica: arrestate 4 persone e sequestrati quasi 100milioni di euro

A Milano, la Guardia di Finanza ha scoperto un sofisticato schema di frode fiscale che ha portato all’arresto di quattro persone e al sequestro di oltre 95milioni di euro. L’operazione, coordinata dalla Procura Europea e condotta dal Comando Provinciale di Milano, ha smascherato un complesso circuito di false fatturazioni legate al traffico dati internazionale VoIP. Gli arrestati, due imprenditori italiani residenti in Svizzera e due in provincia di Novara, gestivano una rete di società "cartiere" e aziende filtro per evadere l’IVA attraverso un carosello di fatture false. L’indagine, iniziata nel 2022, ha già portato a un primo arresto nel 2023 e al sequestro di oltre 50milioni di euro.

Indagini in corso: impegno contro le frodi IVA

L'inchiesta, ancora in fase preliminare, continua a far luce su ulteriori livelli del circuito fraudolento. Le false fatturazioni passavano attraverso società estere e italiane, permettendo alle aziende beneficiarie di abbattere il proprio debito fiscale. La Guardia di Finanza di Milano, sotto la direzione della Procura Europea, ha ribadito il proprio impegno nel contrasto alle frodi fiscali, con un focus particolare sulla tutela economica e finanziaria dell’Italia e dell’Unione Europea. Tuttavia, fino a sentenza definitiva, resta presunta l'innocenza degli indagati.