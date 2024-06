Mazzali: "Lombardia locomotiva dell’offerta turistica italiana"

I dati Istat sul turismo "confermano un'offerta di qualità riconosciuta alla Lombardia, oggi non solo locomotiva industriale ma anche terra che contribuisce in maniera rilevante a uno dei settori più dinamici e performanti dell'economia italiana". Questo è quanto riportato in una nota dall'Assessore al Turismo della Regione Lombardia Barbara Mazzali, nel commento ai dati Istat sul turismo che mostrano la Lombardia e il Lazio come le Regioni maggiormente cresciute sul fronte turistico nel 2023, rispetto al 2022.

Lombardia, dal turismo lento a quello esperienziale

"Si tratta di risultati - aggiunge Mazzali - che mi riempiono di orgoglio, lombardo e nazionale. Raccogliamo oggi i frutti del lavoro di squadra svolto dal marzo 2023 ad oggi, alla guida dell'Assessorato al Turismo della Regione Lombardia, in collaborazione con il governo di Giorgia Meloni, e in sinergia con le nostre province, i nostri Comuni, e i nostri albergatori e operatori turistici". Come Regione "abbiamo da subito compreso la necessità di una programmazione turistica solida che facesse leva sui tanti 'turismi' delle nostre 12 province, sul valore dei dati, sull'importanza della destagionalizzazione, sulla riscoperta dei borghi e sulla valorizzazione del turismo lento e di quello esperienziale" prosegue l'assessore sottolineando che "tutti abbiamo lavorato allo stesso obiettivo: trattenere i turisti sul nostro territorio il più a lungo possibile, per portare indotto alle comunità locali". Da qui "la creazione dell'Osservatorio regionale sul Turismo e l'Attrattività, il Tavolo con le Università, il nostro nuovo brand unitario regionale, il 'Lombardia Style' e l'avvio dell'iter della Carta del Turista" termina Mazzali.