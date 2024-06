Mazzei, il ciclo-attivista che potrebbe diventare assessore a Milano

E' quello di Marco Mazzei il nome che circola più insistentemente in questi giorni in merito al rimpasto che il sindaco di Milano Beppe Sala si appresta ad avviare in Giunta, dopo l'elezione di Pierfrancesco Maran all'europarlamento. Non è detto che sarà l'unico cambiamento che proporrà Sala. Anzi. Il fatto che si parli di Mazzei è un indizio del fatto che saranno più di uno gli assessorati coinvolti. Perchè le competenze di Mazzei non sono le stesse di Maran e ieri Sala ha spiegato: "Sto pensando a varie soluzioni, vediamo quale sarà quella che mi garantisce di più anche una copertura rispetto a un tema come quello della casa , che è delicato e su cui io voglio segnare l'ultima parte del mio mandato".

Mazzei a capo del gruppo di lavoro sulla sicurezza stradale

Come noto, Mazzei è invece uno dei principali sostenitori della mobilità dolce a Milano. Ciclista attivissimo nell'associazionismo, è stato eletto in consiglio comunale con la lista Sala. E le tematiche di cui è portavoce stanno molto a cuore al sindaco. Che a settembre gli ha chiesto di coordinare un gruppo di lavoro sui temi della sicurezza stradale e della mobilità attiva i cui risultati sono stati presentati un mese fa a Palazzo Marino. Tra i punti qualificanti del programma, come spiegato dalla stesso Mazzei, l'introduzione del limite di velocità a 30 km/h per le auto davanti a centinaia di scuole, l'istituzione di posti bici e monopattini e moto a ogni incrocio in carreggiata sul modello di Parigi, la protezione dei marciapiedi contro la sosta selvaggia, un piano della mobilità con allungamento dei tempi semaforici per i pedoni ed un piano per la ciclabilità. Tutte proposte che vanno a determinare un modello di città molto chiaro. E contro il quale il centrodestra ha più volte polemizzato.

Mazzei, il blog e l'attivismo sociale

Tramite il suo blog, che esiste da ormai venti anni, e l'attività associazionistica, è stato negli anni protagonista di diverse iniziative come la campagna di crowdfunding per realizzare cinque azioni di felicità urbana. C'è poi l'idea della CicloBrioche. Il progetto "AbbracciaMi", anello ciclabile di 80 chilometri. Un protagonismo che non è stato rallentato nemmeno dalla scoperta di essere stato colpito da sclerosi multipla, malattia di cui ha parlato lui stesso sul suo blog e poi in una intervista al Corriere. Ora, alle porte, una nuova responsabilità, un'occasione importante che il sindaco Sala sembra disposto a offrirgli per dare ulteriore concretezza ai propri progetti di mobilità dolce per Milano.