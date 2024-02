Mazzoncini: "A2A in ottima salute: continui a esserlo anche l'Italia"

"A2A è in ottima salute. L'importante è che continui a rimanere in ottima salute anche il Paese". E' quanto ha affermato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, a margine dell'evento 'La Ripartenza: liberi di pensare' tenutosi venerdì 2 febbraio a Milano. "Le aziende - ha aggiunto - sono sane dentro un Paese sano. Nel 2023 abbiamo visto un po' di arretramento dei consumi elettrici. Nel mese di dicembre c'è stata una buona ripresa, gennaio non male. Adesso stiamo monitorando come vanno le cose".

Mazzoncini: "Italia ripartita velocemente dopo il Covid"

L'Italia "è ripartita dopo il Covid molto più velocemente degli altri Paesi europei. Certamente la crisi energetica conseguente alla guerra del 2022 ha dato una botta d'arresto, anche alla crescita del nostro Pil e all'inflazione. Comunque l'Italia sta tenendo un ritmo accettabile", ha continuato Mazzoncini, secondo cui "oggi dobbiamo avere una stella polare che è quella di continuare a investire sulle infrastrutture che rendono competitivo il nostro Paese. Tra queste sicuramente anche quelle energetiche e dei rifiuti". Secondo l'a.d. "ci sono anche le risorse economiche per farlo, molte anche da imprese private. Dobbiamo lavorarci, bisogna lavorarci anche con le amministrazioni locali".