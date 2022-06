McDonald’s apre un nuovo ristorante a Baggio, 42 nuovi posti di lavoro

Il nuovo ristorante McDonald’s di Milano, situato in via delle Forze Armate, aprirà domani, sabato 18 giugno. Nel ristorante lavoreranno 42 persone.

Il nuovo locale si sviluppa in un’area di circa 590mq totali e conta 139 posti tra esterno e interno. È completo di corsia McDrive dalla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine direttamente dalla propria auto in modo comodo e rapido. Il nuovo ristorante è dotato anche di McCafé, lo spazio ideale per gustare un caffè di qualità e una vasta offerta di caffetteria, bevande, brioche e prodotti da forno: un corner confortevole, costruito all’insegna dell’accoglienza.

Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 24

Il nuovo ristorante di Milano potrà accogliere e servire i clienti in sala e nel proprio dehors tutti i giorni dalle ore 07:00 alle 24:00; con i medesimi orari sarà inoltre disponibile il servizio di asporto. L’ordinazione potrà avvenire anche in autonomia ai kiosk, disposti all’interno del ristorante, tramite i quali sarà possibile personalizzare alcune ricette, modificando le quantità degli ingredienti.

Il servizio McDrive sarà operativo da domenica a giovedì, dalle ore 7:00 alla 01:00, mentre il venerdì e il sabato, fino alle ore 02:00.