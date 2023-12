Mede, 30enne ucciso a coltellate davanti alla stazione

Un uomo di 30 anni, originario dell'Est Europa, è morto dopo essere stato accoltellato a Mede, nel Pavese. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione è avvenuta in piazza Costituzione, davanti alla stazione ferroviaria, poco dopo la mezzanotte.

Avviate le indagini per ricostruire l'accaduto

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 che non sono riusciti a salvare la vita all'uomo. I carabinieri della compagnia di Voghera hanno avviato le indagini per ricostruire l'episodio, identificare l'uomo e risalire all'autore dell'omicidio. Al momento non state ancora fornite le generalità della vittima.