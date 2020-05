Silvia Romano, folla di media, Sala: Non ci sono assembramenti di serie A e B

Media sotto casa di Silvia, Sala: non ci sono assembramenti di serie A e B

"Siamo passati - ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, nel consueto video messaggio su Facebook ai cittadini - dalla fase 1 alla fase 2. La fase 2 sarà molto difficile e la crisi economica sociale sta montando. Il dibattito si sposterà su disoccupazione, aiuti del governo alle imprese e alle famiglie, tensioni sociali. La mia categoria, quella dei politici, è chiamata a una prova della verità e delle sue capacità immediate." "Oggi è necessario essere rapidi - aggiunge Sala - ed evitare troppe discussioni, cosa che purtroppo un po’ stiamo vedendo, perché il Paese ha bisogno subito. Nella fase 2 dobbiamo rimanerci e meritarci di rimanere. Dal punto di vista sanitario dovremo essere accorti, dovremo porre attenzione."

"In tanti - prosegue Sala - mi scrivono e mi hanno scritto soprattutto nel week end: 'Sindaco c’è troppa gente in giro'. Troppa gente in corso Garibaldi, troppa gente al Parco Nord. Ora in teoria tutti i milanesi possono essere in giro, fanno attività motoria, il problema è che devono essere in giro rispettando una sola regola: indossando la mascherina e tenendo la distanza dagli altri. E ieri, a proposito dell’arrivo di Silvia Romano, la regola non è stata rispettata, l’assembramento era impressionate. Non ci sono assembramenti di serie A e di serie B. E oggi mi sarebbe piaciuto vedere sui quotidiani una stigmatizzazione del comportamento di giornalisti e foto operatori."

"Detto ciò - conclude il sindaco - noi siamo una comunità e cerchiamo di stare uniti e cerchiamo di dare tutti il nostro contributo . In particolare parlo di Milano e a questo riguardo voglio ringraziare un grande milanese: Giorgio Armani. Ieri in un momento preciso e importante ha annunciato che la prossima sfilata di Armani Privè verrà fatta a Milano non più a Parigi. E’ sempre stata fatta a Parigi, ecco così si fa. Grazie Giorgio. E infine oggi è la giornata mondiale dell’infermiere perché la fondatrice dei sistemi moderni infermieristici Florence Nightingale è nata i questo giorno. Un grazie sentito a tutti gli infermieri."