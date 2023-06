Medici a gettone, l'allarme: "10mila in psichiatria"

lema dei medici a gettone "non riguarda solo la Lombardia" e gli ambiti in cui il fenomeno è più evidente sono quelli relativi a anestesiologia e pronto soccorso, a psichiatria e all'assistenza ospedaliera a sanitaria negli istituti di pena. Tra questi preoccupano in particolare i gettonisti psichiatri: "sono oltre 10mila i turni in ambito ospedaliero affidati a medici esterni; in ambito di anestesiolgia e pronto soccorso sono invece circa 3mila i turni con personale esterno".

Bertolaso: "Come si risolve problema? Aumentando stipendi medici e infermieri"

A dirlo è l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, rispondendo a un'interrogazione in Consiglio regionale. "Come si risolve problema? Aumentando stipendi medici e infermieri: stiamo lavorando con il governo perché questo aspetto venga tenuto presente - ha assicurato l'assessore - abbiamo anche chiesto degli emendamenti per avere degli incentivi economici".