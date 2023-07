Medico aggredito, Gemmato ad Affari: "Più controlli e pene inasprite"

"Verranno intensificati i controlli e inasprite le pene". Così, contattato in esclusiva da Affaritaliani.it Milano, il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, commenta la brutale aggressione subita da un medico da parte di un suo paziente al Policlinico di Milano.

La Fp Cigl: "In Italia si registrano ogni anno, in media, "1200 aggressioni ai danni di personale Sanitario"

L'ennesimo gesto violento che prende di mira la categoria dei medici e degli operatori sanitari. Come ha calcolato la Cgil, in Italia si registrano ogni anno, in media, "1200 aggressioni ai danni di personale Sanitario". Un numero preoccupante. Anche per il sottosegretario Gemmato: "I nostri operatori sanitari e socio-sanitari devono poter lavorare con tutta la serenità necessaria e la loro tutela è tra le priorità dall'azione del Ministero della Salute e del Governo. Ed è per questo che verranno ulteriormente intensificati i controlli all’interno delle strutture sanitarie e ospedaliere e inasprite le pene".

Gemmato: "Tuteliamo il diritto alla salute dei cittadini italiani anche e soprattutto attraverso la difesa di coloro che quotidianamente si prende cura di loro"

"Spesso - ha sottolineato la segretaria della Fp Cgil Isa Guarnieri - le aggressioni registrate sono solo quelle che generano infortunio, probabilmente i numeri sono molto più alti. Ogni singolo episodio, come quello di ieri al Policlinico, rappresenta la spia di un rischio e di una vulnerabilità dell'ambiente di lavoro". Gemmato promette correttivi: "Tuteliamo il diritto alla salute dei cittadini italiani anche e soprattutto attraverso la difesa di coloro che quotidianamente si prende cura di loro".