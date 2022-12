Medico ucciso, l'aggressore non risponde davanti al gip

Davanti al gip si è avvalso della facoltà di non rispondere Benedetto Bifronte, il 62enne pregiudicato, arrestato per aver ucciso il medico di 76 anni Giorgio Falcetto, colpito alla testa con un machete nel parcheggio del Policlinico di San Donato a Milano. Il medico è morto dopo un giorno di coma farmacologico successivo a un intervento d'urgenza in neurochirurgia.

L'aggressore è stato fermato, identificato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria subito dopo il fatto dai carabinieri della compagnia di San Donato, ai quali aveva confessato di essere stato in cura dal medico che non era riuscito a "risolvere" un suo problema di salute .Adesso spetterà al gip decidere se convalidare o meno la misura cautela in carcere per omicidio, chiesta dal pm Giovanni Polizzi, titolare della indagini.