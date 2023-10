Medio Oriente: Meghnagi si scusa con M5S. Conte rinuncia alla querela

Walter Meghnagi, il presidente della Comunità ebraica di Milano, si scusa per aver sostenuto, martedì scorso durante un presidio, che il Movimento 5Stelle è antisemita.

Il presidente della Comunità ebraica di Milano: "La "mia frase" è stata "dettata dall'emotività"

La "mia frase" è stata "dettata dall'emotività, di cui mi scuso, e dal dolore straziante per la morte di 1300 cittadini di Israele, tra cui mia nipote, nel sabato di sangue di Hamas". "È mia responsabilità porre fine a questa diatriba. Con il M5S e il suo leader Giuseppe Conte avremo modo di confrontarci in momenti più sereni: prendo atto delle sue parole di condanna degli eccidi di Hamas e delle espressioni di vicinanza alla nostra causa", aggiunge.

Conte rinuncia alla querela: "Prendiamo atto delle scuse"

"Prendiamo atto delle scuse e delle dichiarazioni rilasciate dal Presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi. L'accusa che ci era stata mossa era oltraggiosa e menzognera: il Movimento 5 Stelle è sempre stato e sempre sarà in prima linea per combattere ogni manifestazione di odio e discriminazione, anche con particolare riguardo all'antisemitismo. Nessuno può accusarci del contrario. Il Movimento 5 Stelle ha quindi deciso di non presentare la preannunciata querela per diffamazione contro Meghnagi". Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte.