Intelligenza artificiale per i tuoi contenuti: trial gratuito di Melascrivi

Melascrivi, il primo Content Marketplace italiano, che ha da poco rafforzato i suoi servizi di scrittura contenuti attraverso AI con MelabrAIn, mette a disposizione degli utenti un trial gratuito di 3 giorni per sperimentare il servizio di content creation più efficace sul mercato. Associando GPT3 (Generative Pre-trained Transformer) altamente performanti– con oltre 175 miliardi di MLP (Machine Learning Parameters) - ed un esteso bagaglio di contenuti “human made” selezionati (Melascrivi vanta oltre 50.000 collaboratori freelancer in 10 anni di attività), riesce a produrre rapidamente testi NLG di ancor maggiore qualità.



L’efficacia del servizio è poi implementata dal supporto di autori e proofreader selezionati e formati in grado di creare contenuti originali sfruttando l'AI per favorire la scalabilità delle strategie di Content Marketing.

Il servizio di trial gratuito è pensato per i più diffidenti e, soprattutto in vista dell’estate – quando gli utenti sono maggiormente ricettivi verso i contenuti digitali- può rappresentare un’ottima occasione per individuare soluzioni di scrittura contenuti rapida, efficace e scalabile.

MelabrAIn permette infatti di generare spunti per articoli o pillar articles veri e propri, rifrasare o riscrivere testi di ogni tipo in 20 lingue, elaborare o arricchire le descrizioni dei prodotti di un e-commerce. Il tutto affiancato da una Customer Care attenta e reattiva, che è la forza di Melascrivi, con il suo team sempre pronta a rispondere e a trovare soluzioni immediate per i suoi utenti.



Parla Pasquale Silvi, Business Developer di Melascrivi: “Stiamo lavorando per rompere le diffidenze verso l’AI nella scrittura di contenuti, per questo siamo convinti nell’utilità di un trial gratuito. Abbiamo offerto lo stesso servizio a giugno, durante il Web Marketing Festival di Rimini, proponendolo live e senza filtri: tutti sono rimasti sorpresi dai risultati sorprendenti del servizio, talvolta anche noi stessi. L’altra garanzia che diamo è che Melascrivi non è una semplice piattaforma, ma ha alle spalle un team Customer Care sempre disponibile e pronto a seguire l’utente nelle sue richieste e difficoltà”.



Il tool MelabrAIn è disponibile sul sito di Melascrivi.com