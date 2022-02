Monza, pedone ucciso mentre rincasava: l'autista ubriaco al volante

Monza, scappa dopo aver ucciso un pedone

Era uscito con degli amici, stava tornando a casa quando un automobilista ubriaco lo ha falciato, uccidendolo sul colpo. Mattia Rossi, 31 enne di Melegnano, e' morto cosi', sotto gli occhi di un amico e di altri pedoni che stavano attraversando la strada a Monza. Chi lo ha investito, un uomo di 42 anni, si era messo al volante dopo aver bevuto e, quando ha investito Mattia, ha tirato dritto accelerando, pensando di farla franca. Lo hanno rintracciato i carabinieri poco dopo, con la sua Smart che riportava vistosi segni dell'impatto, cosi' forte da sbalzare il 31 enne di diversi metri. Il Tribunale di Monza dovrebbe convalidare il suo arresto nelle prossime ore. A riprotarlo è l'ANSA.

Pedone ucciso a Monza, arrestato il pirata della strada

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri. Trasportato d'urgenza in ospedale, al San Gerardo di Monza, il 31 enne non ce l'ha fatta. L'autista è stato bloccato dopo una fuga di qualche chilometro a Brugherio (Monza), mentre sfrecciava per le strade del comune brianzolo con il parabrezza sfondato e la targa a penzoloniPositivo all'alcol e' stato sottoposto a fermo di indiziato delitto per omicidio stradale, e si trova ora in carcere in attesa della convalida dell'arresto. Fondamentale per rintracciarlo la testimonianza dell'amico della vittima e altri pedoni, rimasti miracolosamente illesi.