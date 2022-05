Meloni alla Beauty Week di Milano: "Io sempre in pace con alleati"

"Sono sempre in pace con i miei alleati, credo molto nella necessita' che l'alleanza sia solida". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, arrivando alla Milano beauty week. "Questo comporta la volontà di stare in questa meta' campo - ha aggiunto - di rappresentarla con orgoglio" e di rispettare "alcune regole che bisogna darsi. Ne parleremo nei prossimi giorni, dovremmo vederci e sara' l'occasione".

A Salvini e Berlusconi durante l'ultima Conferenza di FDI: "Serve chiarezza"

La leader di Fratelli d'Italia ribadisce, quindi, quanto sostenuto durante la Conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Milano in cui non ha polemizzato con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ma ha lanciato un messaggio chiarissimo a Lega e Forza Italia (e agli altri partiti del Centrodestra). "Non faro' polemica con il centrodestra: quello piace alla sinistra e non faccio favori alla sinistra. Poi la questione e' semplice: noi siamo qui, dall'altro lato c'e' la sinistra. E voi dove volete stare? Se volete stare a destra serve chiarezza orgoglio, senza porte girevoli. Si vince e si perde assieme senza allearsi ai nostri avversari".