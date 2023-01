Meloni in Lombardia per Fontana. Convention di Fdi il 14-15 gennaio

Due giorni di campagna elettorale in Lombardia per la premier, Giorgia Meloni, che sarà a Milano nel weekend del 14 e 15 gennaio, come può anticipare affaritaliani.it Milano. Un gesto che dimostra il forte sostegno di Fratelli d’Italia alla ricandidatura di Attilio Fontana.

Prevista la presenza di ministri ed esponenti del partito

E proprio il 15 gennaio la chiusura dovrebbe essere compiuta dalla Meloni con un ricchissimo parterre di ministri ed esponenti del partito. Non si esclude che, in quella occasione, si aprirà ufficialmente la campagna elettorale. Rapidissima, visto che si vota il 12 e 13 febbraio.