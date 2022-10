Meloni nomina Moratti ad Olimpiadi? Lei smentisce, Sala si ribella

Un giorno di ordinaria follia in Lombardia.

Prima l'anticipazione di Repubblica. Poi la conferma su tutti i media, e poi la smentita ufficiale. Sulla questione dell'ad Milano Cortina è caos completo. E dire che a tutti sembrava che la scelta di Giorgia Meloni di designare Letizia Moratti a guidare le Olimpiadi al posto di Vincenzo Novari sembrava la cosa migliore. Certo, l'ufficialità non c'era e non sarebbe potuto essere altrimenti. Per la nomina del nuovo amministratore delegato serve consultare gli enti locali (cosa che ha fatto infuriare Beppe Sala: vedasi sotto) e poi procedere al decreto da parte del governo. Certo, prima o poi si chiuderà l'era di Vincenzo Novari come amministratore delegato delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. E forse si potrebbe aprire quella di Letizia Moratti. In un primo tempo sembrava dovesse andarci Paolo Scaroni, sembrava cosa fatta e invece arrivò la smentita. L'idea di Giorgia Meloni, che aveva inizialmente designato Andrea Abodi, persona di grande esperienza e di ottima levatura morale, era di risolvere il problema che si era venuto a creare quando lo stesso Abodi era stato nominato ministro. Risultando così ovviamente incompatibile con il ruolo per il quale era stato selezionato. Invece Meloni avrebbe colto due piccioni con una fava. Da un lato risolvere il problema della guida delle Olimpiadi, che occorre che si mettano a correre dopo i ritardi di questi anni, con una donna che ha dato prova di saper agire in emergenze anche gravissime.

Il problema della Regione Lombardia

Dall'altro risolvere il problema politico di Regione Lombardia, alla guida della quale è designato Attilio Fontana che ormai era in rotta di collisione netta ed esplicitata con Letizia Moratti, che aveva annunciato di volersi candidare presidente. Per il centrodestra - ha sempre detto lei - ma con il corteggiamento assoluto di Carlo Calenda. La scelta di Meloni e Abodi, paradossalmente, avrebbe aiutato anche il centrosinistra, che a questo punto avrebbe potuto decidere che cosa fare in assoluta serenità. Se rimanere tutto unito e provare a prendere Regione Lombardia oppure se spaccarsi tra Terzo Polo e Movimento 5 Stelle, con il Pd in mezzo.

Il disappunto di Beppe Sala: Moratti? La sua nomina non mi risulta

Intanto però Beppe Sala esprime tutto il proprio disappunto per non essere stato coinvolto (come peraltro prevedono le norme dello Statuto): "Leggo che Letizia Moratti sarebbe stata scelta come nuovo AD Milano Cortina. Non mi risulta. E in ogni caso non può essere fatta una scelta così delicata per risolvere i problemi del centrodestra in Lombardia. Ogni altra parola è inutile".

La smentita di Moratti: nomina non esiste

E alla fine arriva anche la smentita della diretta interessata. Un comunicato secco: "La dottoressa Letizia Moratti smentisce la sussistenza della notizia sulla sua nomina come ad delle Olimpiadi Milano Cortina. Qualsiasi decisione della vicepresidente sarà comunicata esclusivamente dal suo ufficio stampa. Ogni altra notizia a lei inerente è destituita di fondamento".

