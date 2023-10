Mensa dei poveri, Lara Comi (FI) condannata a quattro anni e due mesi

Il Tribunale di Milano ha condannato a 4 anni e 2 mesi l'europarlamentare di Forza Italia Lara Comi imputata per corruzione, false fatture e truffa al bilancio del Parlamento europeo nell'ambito dell'inchiesta 'Mensa dei poveri', presunto giro di tangenti, appalti, nomine e finanziamenti illeciti tra le province di Milano, Varese e Novara con al centro Nino Caianiello.

Il collegio su 62 imputati, compresa una societa, Tigros spa, ha inflitto 11 condanne mentre ha fatto 51 assoluzioni. Oltre a Lara Comi che risponde di corruzione di incaricato di pubblico servizio e di un solo episodio di truffa, quest'ultimo in concorso con l'allora suo assistente all'europarlamento Daniele Aliverti (ha preso 1 anno e 4 mesi), i giudici hanno condannato, tra gli altri, l'imprenditore Daniele D'Alfonso a 6 anni e mezzo di carcere, Giuseppe Zingale, ex dg di Afol Metropolitana, a 2 anni, Maria Teresa Bergamaschi, legale civilista ligure e amica di Comi, a 6 mesi, - entrambi in concorso con l'esponente politica azzurra - l'ex parlamentare di Fi Diego Sozzani a 1 anno e 1 mese, Carmine Gorrasi, ex consigliere comunale di Busto Arsizio (Varese) ed ex segretario provinciale di Forza Italia, a 2 anni e Giuseppe Ferrari a 2 anni e mezzo di reclusione.

Per tutti, tranne che per Lara Comi, la pena è sospesa. Inoltre per l'eurodeputata sono state disposte, oltre alla confisca di 28 mila e 700 euro, anche l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, una delle pene accessorie di rito e che è stata decisa anche per Bergamaschi, Zingale, Sozzani e un'altra persone.