Mensa dei poveri: udienze sino ad ottobre, per Caianiello rito abbreviato

Inchiesta Mensa dei poveri sul presunto sistema di mazzette, appalti, nomine pilotate e finanziamenti illeciti in Lombardia: dovrebbe concludersi a fine ottobre la maxi udienza che vede ben 102 imputati davanti al gup di Milano Natalia Imarisio. Fa il punto Ansa, riefrendo che ieri nell'aula della Fiera di Milano il giudice ha aggiornato il calendario rinviando al prossimo 10 settembre nell'aula bunker davanti al carcere di San Vittore per chi ha scelto la strada dei riti alternativi: abbreviati e patteggiamenti. Tra questi quattro, anche l'ex coordinatore di Forza Italia a Varese Nino Caianiello, il presunto "burattinaio" del sistema e che ha collaborato a lungo nell'inchiesta dei pm Bonardi, Furno, Scudieri. Per lui la pena ipotizzata e' di 4 anni e 10 mesi.

Con rito ordinario saranno invece processati altri politici, come gli azzurri Lara Comi, Pietro Tatarella, Fabio Altitonante e il patron della Tigros Paolo Orrigoni. Tra le parti civili i comuni di Milano e Gallarate, Amsa, Accam spa e Afol Metropolitana.